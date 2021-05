Leandro Siqueira, conhecido como Gargalhone Divulgação / Polícia Civil

Rio - As investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apontam que a comunidade Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, pode voltar a sofrer com confrontos e disputas por territórios. Segundo as investigações do setor de inteligência da Polícia Civil, atualmente, a comunidade é um território dominado pela milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Ainda segundo a polícia, Bruno Souza Santos, conhecido como Bruninho BR, é um dos líderes da região, escolhido por Ecko. Ele é foragido da Justiça e a polícia segue nas buscas para a prisão. Contudo, a polícia aponta que com a iminente liberdade de Leandro Siqueira, conhecido como Gargalhone, e rival da quadrilha de Ecko, a comunidade da Zona Oeste pode voltar a sofrer disputas e possíveis confrontos. A Draco informou que Gargalhone foi absolvido do homicídio que respondia.

Na ação, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sede de uma construtora, nos sócios e no homem apontado como principal vendedor.



Além dos mandados de busca e apreensão, a pedido da Draco, a Justiça também bloqueou contas correntes dos investigados e efetuou o sequestro de imóveis existentes em nomes deles.



