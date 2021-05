Polícia faz operação contra construções irregulares na Gardênia Azul Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 10:14 | Atualizado 05/05/2021 11:20

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira, uma operação contra uma construtora irregular que intermediava e vendia lotes de apartamentos na comunidade Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) cumprem quatro mandados de busca e apreensão na sede da empresa. Segundo a polícia, as investigações apuram um possível envolvimento da milícia na negociação e autorização de obras na região, além da construção e venda ilegal dos imóveis.



A polícia ainda ressaltou que no ano passado, policiais da Draco foram ao local das demolições realizadas pela Prefeitura na região e colheram informações. Depoimento de pessoas foram coletados, o que ajudou a constatar a ilegalidade das obras.

Após pedido da especializada, além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também bloqueou contas correntes dos investigados e efetuou o sequestro de imóveis existentes em nomes deles.

Lixões irregulares em Jacarepaguá



Além da operação da Draco, as Secretarias Municipal (SMAC) e Estadual (SEAS) de Meio Ambiente do Rio, com o apoio da Polícia Militar, realizam ação para fechar lixões irregulares em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A SMAC informou que traficantes cobravam R$ 50 para caminhões descartarem resíduos nos aterros sanitários ilegalmente, valor inferior aos estipulados pelos aterros devidamente licenciados pelos órgãos ambientais.

Segundo a pasta, os lixões de construção civil e lixo doméstico eram equivalentes a cinco campos de futebol. Para evitar que os caminhões despejem material no aterro clandestino, os agentes ambientais fizeram valas no terreno. Na ação, um homem foi conduzido à delegacia por operar uma retroescavadeira sem licença.



"Estamos recuperando a defesa ambiental em todas as áreas da Cidade do Rio. Crimes como estes não são mais tolerados. Um dos maiores problemas ambientais do Rio é o aterramento de águas de preservação por entulho, por isso a importância de agirmos de maneira conjunta", afirmou o secretário de Meio Ambiente da Cidade, Eduardo Cavaliere.



Há, pelo menos, cinco locais de despejo clandestino de resíduos que estão sendo fiscalizados na região. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente da Cidade, grande parte da área é alagada e cerca de 400 toneladas de resíduos já foram descartadas ilegalmente no local. Este volume é utilizado para terraplanagem dos terrenos, aumentando a área invadida para uma futura ocupação.



A secretaria ressalta que além do impacto ambiental, os depósitos irregulares acarretam impactos socioeconômicos e na segurança pública da região, tais como: comprometimento da mobilidade urbana na região, aumento de violência impactando diretamente nos empreendimentos comerciais e residenciais existentes no entorno, depreciação do valor comercial dos imóveis residenciais e comerciais e queda na arrecadação de impostos e taxa de ocupação dos hotéis.

Tiros na Cidade de Deus



Por conta da ação dos lixões, moradores da Cidade Deus, comunidade bem próxima, relataram intensa troca de tiros nesta manhã. Criminosos atearam fogo e colocaram barricadas na comunidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o Caminho do Outeiro, comunidade ao lado da Cidade de Deus, houve confronto com a chegada dos agentes e traficantes fugiram do local.

Imagens áreas mostradas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo mostraram que bandidos usaram pneus em chamas para bloquear o acesso de pelo menos quatro pontos da região.