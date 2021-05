Paulo Gustavo Reprodução

Por ANDERSON JUSTINO / DANIEL CASTELO BRANCO

Publicado 05/05/2021 11:45 | Atualizado 05/05/2021 13:38

Rio - Quem foi Paulo Gustavo? Uma pergunta que pode vir carregada de várias respostas. Paulo Gustavo foi um grande artista. Um grande pai. Um exemplar marido. Mas acima de tudo, um ser humano que levava alegria e amor para as outras pessoas através do seu humor. Aos 42 anos, morreu de forma precoce, vítima das complicações da Covid-19.

Em Niterói, cidade em que viveu a vida inteira e fez questão de exaltar em seus filmes, fãs e amigos lamentaram a morte do ator. "O Paulo era uma pessoa maravilhosa. Ele tinha a idade do meu filho mais velho. Essa notícia pegou muita gente de surpresa. Todos oravam por sua recuperação. Não é só o meio artístico que perde, mas a gente também está perdendo. Seu sorriso, sua alegria, isso será revivido apenas nas gravações. Espero que as pessoas tomem mais cuidado, são mais de 400 mil vidas perdidas por essa doença aqui no Brasil", lamentou o casal Dilson e Cristina Eichler, moradores de Niterói.

Como de costume, Paulo Gustavo era figura ilustre na Rua Coronel Moreira César, uma das principais do bairro Icaraí, na Zona Sul. Sempre acompanhado da mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral, o artista tomava seu café na tradicional Confeitaria Beira Mar.

"A gente vai sentir uma falta enorme. Ele nunca nos tratou como funcionários. O Paulo era nosso amigo e nós éramos amigos dele. Era um tratamento reciproco. Ela quando gravou o filme "Minha mãe é uma peça 2" conversou com todos aqui. O que ele era na frente das câmeras, era por trás. É um cara que realmente vai fazer muita falta", disse o funcionário Roosevelt de Oliveira, que trabalha na confeitaria há 28.

A tristeza pela partida de Paulo Gustavo não ficou restrita apenas ao moradores de Niterói. Para a gonçalense Claudenice Oliveira, a morte do ator pode servir como alerta para a gravidade da Covid-19.

"O Paulo era uma figura que levava alegria para todos. É algo que a gente não quer acreditar. A gente sabe que muitos estão morrendo, mas nunca queremos que isso aconteça com uma pessoa como ele. Essa doença deixa claro que não existe classe ou raça, mas ela leva qualquer pessoa. Que todos usem isso como um alerta", desabafou.

HOMENAGEM COM NOME DE RUA

Aos 42 anos, Paulo Gustavo pode ser homenageado ao receber seu nome em um rua de Niterói. A cidade está em luto por três dias pela morte do artista.

Uma pesquisa encomendada pelo prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT-RJ), visa decidir de que forma o artista será homenageado na cidade.

A principal proposta é trocar o nome da Rua Coronel Moreira César e colocar o nome do humorista.

Paulo Gustavo fez questão de retratara cidade de Niterói nos longas Minha mãe é uma peça, em que incorporava a alegre e irreverente dona Hermínia.