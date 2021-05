Momento da prisão. Divulgação

Publicado 06/05/2021 13:46

Rio - Um homem, não identificado, apontado pela polícia como principal fornecedor de armas da organização criminosa Comando Vermelho (CV) foi preso nesta quarta-feira (05) no condomínio Majestic, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A área residencial é a mesma em que Dr. Jairinho foi preso, suspeito da morte do menino Henry Borel. Segundo a polícia o fornecedor teria proximidade com o líder da facção Marcinho VP, Márcio dos Santos Nepomuceno, que está atualmente preso em um presídio do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que possui extenso histórico criminal, tinha uma vida de luxo, se passando por um latifundiário e negociador de cavalos para hipismo clássico, além ostentar carros valiosos. No momento de sua prisão, o acusado estava abordo de um veículo Mercedes Benz, modelo CLA180, avaliado em mais de R$ 150 mil.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de São Gonçalo e Niterói (DHNSG), o veículo pertence a cunhada de Marcinho VP, e foi emprestado ao fornecedor. Os dados coletados pela distrital também apontaram que o criminoso articulava a compra de munição nos Estados Unidos, que seriam enviadas para as comunidades dominadas pelo CV. O fornecedor também já foi autuado por tráfico de drogas, associação com o tráfico, estelionato, recepção, posse ilegal de arma e roubo qualificado.

Além do cumprimento do mandado de prisão pendente, ele também foi preso por posse ilegal de arma. Com o criminoso foram encontradas duas armas e munição. Ele foi levado para a carceragem da DHNSG e será transferido para um presídio nesta quinta-feira (06).