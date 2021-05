Tiroteio no Jacarezinho interrompe circulação dos trens da Supervia Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 06/05/2021 12:31 | Atualizado 06/05/2021 12:33

Dois passageiros do MetrôRio foram baleados dentro de uma composição que passava pela estação Triagem. Ambos estão fora de perigo. A concessionária que administra o transporte ainda não detalhou quantas vezes foi obrigada a interromper a circulação.

Na operação desta quinta, 20 suspeitos foram mortos dentro do Jacarezinho. Três policiais civis foram baleados, mas um dele não resistiu. Há informações, ainda não oficiais, de 10 suspeitos presos. Houve apreensão de armas e drogas.

NUMEROS

De acordo com a Supervia, de 1º de janeiro de 2021 até esta quinta-feira, a empresa teve que interromper a circulação dos três em nove situações de tiroteio para evitar que os passageiros ficassem no meio do fogo cruzado.

No ano passado foram 36 interrupções.

Em nota a Supervia disse que "lamenta que a violência observada em todo o estado atinja também o sistema ferroviário, podendo colocar em risco colaboradores e clientes e causando transtornos à circulação. A concessionária adota as interrupções temporárias como medida de segurança".