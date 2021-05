Calendário só vai manter a imunização para os grupos prioritários previstos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/05/2021 19:17 | Atualizado 06/05/2021 22:06



Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio vai suspender, a partir desta sexta-feira (7), a vacinação contra a covid-19 para profissionais de educação, segurança pública, motoristas e cobradores de ônibus, transporte escolar e serviços de limpeza urbana. A medida atende à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A pasta foi notificada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) nesta quinta.

Dessa forma, o calendário só vai manter a imunização para os grupos prioritários previstos na 6ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, sendo eles gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com síndrome de Down e doentes renais crônicos dependentes de diálise. Todos eles devem ter idades a partir dos 18 anos.



Nesta sexta, também recebem as doses, na faixa etária de 51 anos pela manhã e 50 à tarde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, guardas municipais envolvidos diretamente nas ações de combate à pandemia e de vigilância das medidas de distanciamento social.

