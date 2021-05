Criminosos atacam prédio em construção com tiros e granadas na Zona Norte do Rio Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 10:13 | Atualizado 07/05/2021 11:10

Rio - Criminosos atacaram um prédio em construção nesta quinta-feira, no bairro Encantado, na Zona Norte do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Méier) foram acionados para verificar disparos de arma de fogo e explosão de duas granadas em um condomínio na Rua Pompílio de Albuquerque.



De acordo com a PM, chegando ao local, os militares constataram o fato e não havia registro de feridos. O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi acionado.

A 24ª DP (Piedade) informou que foi instaurado um inquérito para apurar os fatos. A perícia foi realizada no local. Os agentes já estão analisando as imagens das câmeras de segurança do local e realizando outras diligências para identificar os autores do fato.