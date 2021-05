Rio de Janeiro

Prefeito do Rio defende ocupação permanente no Jacarezinho

Eduardo Paes disse que bandidos estão com bancas de drogas no meio da rua, o que não acontecia no passado. " O ideal é que a gente tivesse 24 pessoas presas", ponderou

Publicado 07/05/2021 10:12 | Atualizado há 32 minutos