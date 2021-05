Fica mantida a vacinação dos grupos com comorbidades por faixa etária e pessoas com deficiência Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 15:32 | Atualizado 07/05/2021 15:41



Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, suspendeu a vacinação para trabalhadores da Educação, da limpeza, rodoviários, agentes da Secretaria de Ordem Pública e de trânsito. A medida cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Na quinta-feira (6), a prefeitura do Rio também anunciou que esses grupos não seriam mais imunizados, por conta da mesma decisão.

Dessa forma, fica mantida a vacinação dos grupos com comorbidades por faixa etária e pessoas com deficiência permanente conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. Nesta sexta-feira (7) e sábado (8), a vacinação na cidade é para pessoas dos grupos contemplados com 58 anos. O calendário completo pode ser consultado em www.niteroi.rj.gov/vacinacao.