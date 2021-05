Encontro de mãe e filho aconteceu neste sábado Reprodução de vídeo

Por Aline Cavalcante

08/05/2021

Rio - O Dia das Mães, comemorado neste domingo (9), vai ter um gostinho especial para Ingryd Torres Wogel Santos, 25. Curada da covid-19, depois de mais de um mês de internação, quando ainda estava grávida, ela teve alta hospitalar na manhã deste sábado (8) e finalmente conheceu seu bebê, que nasceu no terceiro dia de internação. Para ela, este será seu melhor presente.

"Não via a hora de poder ter meu filho nos meus braços no meu primeiro Dia das Mães. O dia de hoje foi maravilhoso e marcante na minha vida. Iremos curtir nós três o máximo todos os momentos. E amanhã, com sabor especial, teremos nosso primeiro almoço juntos de muitos que virão", diz a mãe de primeira viagem, emocionada.

Ingryd foi internada no dia 5 de abril, no Hospital Icaraí, em Niterói. Em estado grave, ela foi entubada duas vezes e no terceiro dia de internação o pequeno Bernardo nasceu. Por conta da covid, mãe e bebê não puderam se conhecer e não tiveram aquele momento juntos tão esperado no parto.



"Não amamentei meu filho e só pude conhecê-lo com um mês de vida. Estava muito ansiosa por este encontro. A ansiedade era amenizada por fotos e vídeos que minha mãe enviava para mim. Mas eu só pensava em encontrá-lo, beijá-lo e pegar no colo pela primeira vez".

Yngrid foi diagnosticada com covid quando ainda estava grávida e ficou internada por mais de um mês Arquivo pessoal

Bernardo nasceu antes da hora, com oito meses de gestação, no mesmo dia em que Ingryd teve que ser intubada pela primeira vez. Apesar de prematuro, o bebê nasceu bem e precisou ficar no hospital por 15 dias apenas para ganhar peso.

"Foi muito difícil. Eu não pude acompanhar o parto, nem ver meu filho porque eu também estava com coronavírus e tinha que ficar isolado. Acompanhava à distância, falava com a equipe médica por telefone. Me assegurei em Deus e confiei na equipe médica", relatou Diego Silva Santos, marido de Ingryd.

Para ela, as correntes de orações e pensamento positivo foram fundamentais para sua cura. "Quando veio a internação logo se iniciou uma grande corrente de oração de tantas pessoas envolvidas que não posso mensurar. Pessoas conhecidas, outras não, família e familiares, amigos e colegas de trabalho. Todos em um só propósito".

Encontro de mãe e filho Reprodução de vídeo

Emocionada, Ingryd agradeceu o cuidado de toda a equipe médica que cuidou dela. "Sou muito grata a Deus pela minha recuperação, pela minha vida e também aos médicos e toda equipe de enfermagem que com muita paciência, dedicação e cuidado fizeram de tudo para que eu pudesse melhorar daquela enfermidade".

Cuidados continuam em casa

Segundo a médica Jaqueline Pais, coordenadora do Hospital Icaraí, onde Ingryd ficou internada, a paciente está se recuperando bem do quadro respiratório e da força muscular, que são complicações comuns de um quadro grave da doença.



"Ela vem apresentando melhora evolutiva importante e terá que continuar o acompanhamento com fisioterapia respiratória e motora em casa, após a alta hospitalar, para resolução total do quadro". A médica ainda faz um alerta: "É importante procurar atendimento médico assim que apresentar os primeiros sintomas para que possa ser feita a avaliação e orientação adequadas do paciente".

De acordo com o painel de vacinação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, que inclui gestantes e puérperas com comorbidade no grupo de prioridade, 51 doses da vacina foram aplicadas neste grupo.