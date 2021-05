Secretaria de Saúde realiza entrega de 427,2 doses de vacina contra covid-19 Divulgação/Mauricio Bazilio

Publicado 08/05/2021 11:58 | Atualizado 08/05/2021 12:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza mais uma entrega de vacina contra covid-19 aos 92 municípios do estado. A distribuição de 427,2 mil doses, sendo 331,2 mil de Oxford/AstraZeneca e 96 mil de CoronaVac, começou na última quinta-feira (6), seguiu na sexta (7) e será finalizada na segunda-feira (10).

O imunizante da Oxford/AstraZeneca é destinado à segunda dose de trabalhadores da saúde, pessoas de 65 a 69 anos e de 85 a 89 anos, povos e comunidades tradicionais quilombolas. Quanto às doses de CoronaVac, todas são para segunda aplicação de pessoas com 60 a 64 anos, forças de segurança e salvamento e armadas e trabalhadores da saúde.

O município do Rio de Janeiro retirou parte do seu lote na quinta (6) e o restante ainda nesta sexta-feira (7) na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói. São Gonçalo, Maricá e Niterói retiraram parte de suas doses na sexta-feira e o restante será retirado neste sábado (8), também na CGA.

Na segunda-feira (10), será realizada a entrega terrestre para 17 municípios das regiões Metropolitanas I e II. Já para os outros 71 municípios, a distribuição será também na segunda, mas por aeronaves. Os helicópteros partem às 7h do Grupamento Aeromóvel da PM, em Niterói.

"Vamos continuar mantendo o esquema logístico de entrega da vacina que está sendo realizado desde o início da vacinação. Todos os municípios recebem o imunizante com a mesma celeridade", destacou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) enviou, na última quarta-feira (5), ofício aos 92 municípios para que informassem o total de doses de segunda aplicação da vacina CoronaVac que estavam pendentes. A planilha foi encaminhada ao Ministério da Saúde, solicitando reposição dessas doses.

Em reunião com a direção do Conselho de Secretários Municipais (Cosems), ficou definido que as doses de CoronaVac que chegaram ao estado serão enviadas aos municípios que informaram déficit. Dessa forma, os imunizantes foram distribuídos de forma equânime e percentual, de acordo com o total informado por cada Secretaria municipal de Saúde.

Desde o início da campanha de vacinação contra covid-19, a SES vem seguindo todas as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Todos os lotes que chegam aos estados vêm com orientação do grupo a que se destina. A Secretaria repassa rigorosamente essas orientações às Secretarias Municipais de Saúde.

Doses aplicadas

Até às 9h desta sexta-feira (7), o estado registrava 2.450.422 de pessoas vacinadas com a primeira dose e 1.117.998 com a segunda.