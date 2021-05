Delegacia de Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro Divulgação Plantão Enfoco

08/05/2021

Rio - Uma adolescente foi baleada na perna quando saía de um baile funk no bairro do Amendoeira, em São Gonçalo, na manhã da última sexta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi abordada por assaltantes, reagiu e foi atingida. Os criminosos conseguiram fugir.



Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada da jovem no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubande, também em São Gonçalo. De acordo com a unidade, o estado de saúde da adolescente é estável.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro).