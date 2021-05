Submetralhadora, drogas e rádio transmissor foram apreendidos pelos policiais do 14ºBPM (Bangu) Divulgação/PMERJ

Publicado 09/05/2021 12:25

Rio - Equipes do 14° BPM (Bangu) prenderam, na manhã deste domingo, um suspeito de tráfico em um terreno baldio na Estrada do Engenho Novo, altura da Favela do Batan, Zona Oeste do Rio, portando uma submetralhadora calibre 40, um radiotransmissor e drogas, que foram apreendidos pelos agentes. Antes deste flagrante, houve troca de tiros entre policiais e criminosos, que fugiram, no mesmo local. Ainda não há informações se o suspeito participou do confronto ou sobre sua identificação.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam policiamento pela Estrada do Engenho Novo quando criminosos armados atiraram contra os policiais. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).