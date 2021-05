Estudantes de medicina na fila para inscrição no processo seletivo no Hospital Federal da Lagoa WhatsApp O DIA

Por Karen Rodrigues*

Publicado 10/05/2021 12:36

Rio - Estudantes de Medicina fizeram uma longa fila e causaram aglomeração, na noite deste domingo (9), na entrada do Hospital Federal da Lagoa (HFL), na Zona Sul do Rio, para realizar a inscrição no processo seletivo de vagas de estágio no CTI da unidade de saúde. A fila só dispersou, na manhã desta segunda-feira (10), após uma funcionária do Centro de Estudos do HFL coletar o nome das pessoas que estavam aguardando para se inscreverem.

De acordo com o edital do concurso, a inscrição abre nesta segunda-feira, de forma presencial, e termina na próxima sexta-feira (14). A prova acontece nos dias 4 e 11 de junho e será limitada aos 80 primeiros candidatos inscritos.

Publicidade

Estudantes de Medicina formam fila e se aglomeram para fazer inscrição em concurso de estágio no Hospital Federal da Lagoa. #ODia



Créditos: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/1IPOLJATgf — Jornal O Dia (@jornalodia) May 10, 2021

A fila teria começado a partir das 17h da tarde de domingo, após o compartilhamento nos grupos de WhatsApp da foto de um candidato com uma cadeira de praia na porta do HFL aguardando o início da inscrição. Preocupados, outros estudantes foram até o local para entrarem na fila e não perderem a oportunidade de conseguir um estágio na unidade.

Publicidade

Segundo um estudante que estava na fila, mas não quis ser identificado, por volta das 22h de domingo, já tinham mais de 100 pessoas aguardando para fazer a inscrição.

"Apareceram viaturas da polícia querendo dispersar a fila. Até que uma funcionária surgiu 00h30, distribuindo as fichas com senha, usando uma lista que nós havíamos criado, que foi concordado com todos que estavam ali. As senhas foram distribuídas aos 80 primeiros da ficha que responderam que estavam ali realmente e nos foi garantido que nós poderíamos ir embora", contou o estudante ao DIA.

Publicidade

fotogaleria

O edital, no momento, está ameaçado de ser fechado, colocando em risco a inscrição já feita por alguns dos candidatos que estavam na fila. Segundo relatos, a funcionária do Centro de Estudos do HFL disse que estava confirmado que o edital fecharia, mas a confirmação só seria publicada a partir desta terça-feira (11).

Publicidade

Além da inscrição ser de forma presencial, os estudantes reclamaram do critério de escolha desses 80 primeiros candidatos concorrendo para apenas 30 vagas de estágio. "A argumentação da organização de quem seria os primeiros 80, fica a critério do hospital, uma vez que não estava definido no edital. Então, se seria por senha, seria por chamada, era o hospital mesmo que tinha que decidir", disse o candidato.

Procurado, o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre o caso.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno