11/05/2021

Rio - Uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), realizada nesta terça-feira (11), contra suspeitos de envolvimento com a milícia, contabiliza sete presos até o momento, no bairro de Del Castilho, Zona Norte do Rio. Durante a ação, três pistolas, munições, celulares e anotações da organização criminosa foram apreendidas. A quadrilha é chefiada pelo miliciano Marcos Antônio Figueiredo Martins, conhecido como 'Marquinho Catiri'.



Cerca de 150 agentes foram mobilizados para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em endereços da Zona Norte e de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "Todo esse material será levado à analise pela perícia e será importante para novas investigações e identificação de comparsas desses criminosos", explicou o delegado Moises Santana, da DHC.



As investigações começaram após a abertura de um inquérito que apurava o homicídio do miliciano Guilherme Bahia dos Santos, cometido em Duque de Caxias, em janeiro de 2020. Os agentes perceberam que os indiciados pelo assassinato formavam uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para obter, direta ou indiretamente, lucro através da prática de diversos crimes.

