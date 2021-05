Por O Dia

Publicado 11/05/2021

Rio - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, reconheceu a perda da competência da corte para cinco ações penais e dois inqéritos envolvendo o ex-governador Wilson Witzel e determinou a remessa dos processos para a 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.O ministro argumentou que não existe nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função no STJ. A determinação ocorreu depois que o ex-governador foi condenado a perda do cargo pelo Tribunal Especial Misto, no último dia 30 . Segundo a decisão do STJ, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro será responsável por examinar a existência ou não de lesão a bens, interesses ou serviços da União, ou de crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica.