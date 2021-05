Castro inaugurou novo posto do Detran em Copacabana Philippe Lima / Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:42

Rio - O governador Cláudio Castro e o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, inauguraram, nesta terça-feira (11/05), o posto de atendimento do Detran em Copacabana, o bairro mais populoso da Zona Sul do Rio. O novo posto fica na Rua Barata Ribeiro (número 370, 3º andar, loja 302), quase na esquina com a Rua Siqueira Campos. Nele, estão sendo oferecidos serviços de habilitação e de identificação civil.



O governador ressaltou que, com a inauguração do posto em Copacabana, o Detran inicia uma nova fase, voltada mais ainda à melhoria do atendimento aos cidadãos. "O Detran será o primeiro órgão do estado 100% digitalizado. Nós entendemos que a população deve ter os serviços também disponíveis no celular. Nosso grande objetivo é melhorar, cada dia mais, o atendimento prestado aos cidadãos fluminenses", disse Castro.



O presidente Adolfo Konder lembrou que a inauguração do novo posto atende a uma reivindicação dos moradores de Copacabana. "O novo posto de Copa vai facilitar a vida dos moradores de toda a Zona Sul da cidade. É uma orientação do governador Cláudio Castro atendermos cada vez melhor o cidadão de todo o Estado do Rio de Janeiro", disse Konder.



O novo posto



O novo posto está funcionando no centro comercial Copacabana Mall, no mesmo lugar onde já esteve anteriormente (era no térreo). O acesso dos usuários à loja 302 é pelas escadas rolantes, onde foram instalados adesivos do Detran.RJ com informações sobre a localização. Pessoas com deficiência também têm acessibilidade à unidade, pelos elevadores do Apart Hotel - com entrada ao lado do acesso principal do centro comercial.



A unidade tem oito estações de atendimento, quatro para serviços de habilitação e quatro para identificação civil. Algumas das estações serão usadas especialmente para captura de fotos e impressões digitais, com um guichê para entrega de documentos já emitidos. Os serviços serão prestados mediante agendamento, pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.



Os principais serviços de habilitação oferecidos são: primeira e segunda vias da habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, alteração de dados, segunda via de CNH, troca da permissão para a CNH, entre outros. No caso da identificação civil, além de primeira e segunda vias da carteira de identidade, há também renovação da carteira de identidade e emissão de carteiras para pessoas com deficiência.