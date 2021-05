Agentes da UPP disseram que foram atacados Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 08:31

Rio - Um suseito foi baleado durante uma troca de tiros com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), do Morro do Borel, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Segundo a PM, agentes foram atacados por criminosos.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o ferido foi socorrido. Uma arma foi apreendida.