Publicado 12/05/2021 14:07

Rio - A população de Duque de Caxias enfrentou dificuldades na manhã desta quarta-feira (12) para ter acesso à vacinação contra a covid-19. A prefeitura ofereceu a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca e a segunda dose da CoronaVac em pontos diferentes da região. Quem precisou receber a segunda aplicação do imunizante também ficou exposto à aglomeração e enfrentou fila no ponto de distribuição da cidade.



A campanha no município dividiu o público em dois segmentos: pessoas com comorbidades a partir de 45 anos foram convocadas para comparecer na Praça Jardim Gramacho para tomar a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca; e quem recebeu a primeira aplicação da CoronaVac no dia 27 de março ou antes também poderia ter acesso à segunda imunização no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias.



Marta Souza foi uma das pessoas expostas à aglomeração na busca pela segunda dose da vacina. Ela aguarda sua vez para receber a segunda aplicação da CoronaVac, que está em falta em dez municípios da Região Metropolitana. A idosa mencionou já ter comparecido na segunda-feira (10) para tentar receber o imunizante, sem sucesso.



“Estou na fila desde às 6h da manhã para tomar a segunda dose da CoronaVac e está uma confusão aqui. Muitas pessoas falam que não tem mais a vacina, outras que ainda estão oferecendo, mas vou permanecer aqui porque acredito que tenha sim. Essa é a segunda vez que estou aqui. Na segunda eu compareci para tomar o imunizante e não consegui, desta vez espero ser vacinada”, afirmou.

Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias afirmou que as filas foram provocadas devido ao comparecimento de pessoas que não cumpriam os critérios para receber o imunizante. Ainda em nota, o município mencionou possuir um estoque limitado para a vacinação com a segunda dose e que a oferta do imunizante é inferior à procura por parte da população.Confira a nota na íntegra:A Prefeitura de Duque de Caxias informa que na manhã desta quarta-feira (12), foi feita a vacinação com a segunda dose de Coronavac para aqueles que receberam a primeira dose no dia 27/03 ou data anterior.Essa convocação foi feita para o CMSDC – Centro Municipal de Saúde (Centro – DC), sendo disponibilizado um quantitativo, mesmo que limitado de doses, para alcançar este grupo que aguarda a mais tempo pela segunda dose.A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias esclarece que muitos que estiveram esta manhã no CMSDC não cumpriam os critérios para receber a vacina hoje, o que refletiu na grande demanda, sendo os mesmos orientados e dispensados das filas por agentes municipais.Vale destacar que a vacinação de segunda dose de Coronavac depende do quantitativo de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ao município e que esse quantitativo tem sido menor do que a demanda de procura, e que esse não é um problema só do município de Duque de Caxias, mas de todo o Brasil.A prefeitura destaca ainda que nos dois pontos de vacinação montados nos bairros Gramacho e Pantanal, para a aplicação da primeira dose de Astrazeneca (para pessoas com comorbidades e acima de 45 anos), a vacinação transcorreu dentro da normalidade.A Prefeitura reforça ainda o seu compromisso em priorizar a segurança e ordem nos pontos de vacinação e que para isso conta com dezenas de colaboradores e servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia (Fundec), Secretaria Municipal de Educação (SME), Endemias, Guarda Municipal e Defesa Civil, que têm a função de chegar antes do início da vacinação, orientando e organizando as filas.