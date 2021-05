52 ª DP (Nova Iguaçu) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 17:00

Rio - Um homem que estava vendendo telefones roubados foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Os agentes apreenderam três telefones com ele. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Os policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) encontraram o homem no bairro da Luz após terem recuperado um dos telefones vendidos por ele. Assim que notou que era roubado, o comprador devolveu o telefone e colaborou com as investigações. O homem foi autuado por receptação qualificada.



Publicidade

O caso foi registrado na 52ª DP e as investigações estão em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.