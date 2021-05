Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) Divulgação

14/05/2021

Rio - Um menino de 11 anos morreu após ser atropelado por um carro na Estrada Bento Pestana, no Morro do Castro, em Niterói, no começo da tarde desta sexta-feira (14). A criança carregava uma bicicleta quando foi atingido por um carro em alta velocidade, em uma das descidas da região. O veículo era conduzido por um homem, identificado como Walace Souza, 36 anos, que levava a esposa em trabalho de parto para o hospital. Desesperado para conseguir chegar ao hospital antes do nascimento do filho, o motorista perdeu o controle do carro e arremessou o menino em um matagal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança morreu no local. A mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. Até o momento não há informações do estado de saúde da mãe e nem do bebê. Já o motorista, foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubande, em São Gonçalo. O seu estado de saúde é estável.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).