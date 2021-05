Rio de Janeiro

Em meio à covid, Hospital Marcílio Dias tem andar bloqueado à disposição de superiores

Além da denúncia de regalia, o hospital também apresenta focos de aglomerações ao promover eventos como passagem de comando em suas dependências. O distanciamento social vem sendo desrespeitado no momento das refeições, no rancho do hospital, e na entrada da unidade todos os dias

