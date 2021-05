PF prende mulher que transportava mais de 900 munições ilegalmente Divulgação / Polícia Federal

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 10:31

Rio - Uma mulher foi presa, na sexta-feira (14), ao transportar mais de 900 munições ilegalmente, na Penha, Zona Norte do Rio. Os policiais da Delegacia de Repressão às Drogas da Polícia Federal (PF) foram acionados por conta de denúncias sobre suspeitos que estariam transportando munições para uma comunidade no Rio.

Segundo a PF, no bairro da Penha, a mulher foi abordada por agentes e apresentou atitude suspeita. Na abordagem, foram encontradas as mais de 900 munições, inclusive de calibre restrito. A polícia também apreendeu um carro, que seria usado por criminosos.



A PF informou que as investigações continuam, com o objetivo de identificar a origem e o destino final das munições, para "reprimir o desvio e o comércio ilegal de tais apetrechos, bem como reduzir o poder de fogo das organizações criminosas".



A mulher foi levada para a Superintendência Regional da Polícia Federal e responderá pelo crime de porte de munição de uso restrito, que a pena pode chegar até seis anos de reclusão.