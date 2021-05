Por O Dia

Rio - Frequentadores do Bar da Nalva, na Lapa, no Centro do Rio, realizam uma arrecadação virtual para ajudar o estabelecimento. O local, que fica na Rua Silvio Romero, assim como outros, foi afetado pela pandemia de covid-19 e corre o risco de ter que fechar as portas.Estudantes de medicina da Universidade Estácio de Sá lançaram uma vaquinha que pretende levantar R$15 mil. Até o momento, a mobilização conseguiu 47 apoiadores e cerca de R$3 mil. A publicação pede que quem já foi feliz e acolhido no bar, ajude com a quantia que puder.“Nossa Nalvinha está passando por momentos muito difíceis por conta do covid e precisa da nossa ajuda. O seu barzinho e restaurante, que todos sempre amaram e se reuniram, está prestes a fechar. Nalva sempre foi uma pessoa que acolheu todos os alunos, ex alunos e médicos formados, sempre fez de tudo para que todos pudessem se reunir, almoçar e sempre com muito carinho, amor e união”, diz a publicação.A página no Instagram do grupo Sambachaça também anunciou que em breve vai realizar também uma arrecadação para manter o Bar da Nalva aberto. Em uma outra publicação, o grupo perguntou aos seguidores lembranças no estabelecimento. “Quanta saudade!”, comentou um. “A roda de retorno vai ser aí, né?”, brincou outro.Os interessados em colaborar com Bar da Nalva podem acessar o site da arrecadação em www.vakinha.com.br/vaquinha/vamos-ajudar-a-nalvinha-med-estacio-lapa . “Vamos ajudar a Nalvinha a sair dessa. Ela precisa da nossa ajuda e para você que já foi feliz, já foi acolhido e ama ainda o que restou da nossa med Estácio Lapa, ajude com o que você pode. Vamos ajudar essa guerreira porque ela merece a nossa ajuda”, conclui a o site da Vaquinha.