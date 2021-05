Ação foi realizada por agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 09:06

Rio - Um criminoso foi morto, na tarde deste domingo (24), durante uma ação da PM, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a polícia, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) teriam tentado realizar uma abordagem a dois homens em uma motocicleta quando um deles teria atirado contra a equipe. Ainda segundo a polícia, houve troca de tiros.

Depois de ser baleado, o homem foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Com ele foram apreendidos uma submetralhadora, um carregador e munições. O outro criminoso fugiu. Ocorrência encaminhada para a 73ªDP (Neves).