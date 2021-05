Agentes da 12ª DP se passaram por compradores Divulgação

Rio - Um homem foi preso na última sexta-feira (21), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, acusado de vender um produto terapêutico ou medicinal sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele foi detido quando vendia Vital Honey, conhecido como "Melzinho do Amor", usado como estimulante de desempenho sexual.



De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado depois de denúncias e monitoramento das redes sociais, onde o homem vendia o produto. Agentes da 12ª DP (Copacabana) se passaram por compradores e marcaram um encontro com o vendedor. No momento do flagrante, ele estava com duas caixas do produto, que seriam vendidas por R$500.



Outras duas caixas do "Melzinho do Amor" foram encontradas no carro do homem e mais cinco em sua casa. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário e está a disposição da Justiça.