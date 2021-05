Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 17:57 | Atualizado 25/05/2021 18:02

Rio - Um homem de 55 anos foi atingido por uma bala perdida, na noite desta segunda-feira (24), em um dos acessos da comunidade da Alma, no Amendoeira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo informações preliminares, a vítima estava voltando para casa, por volta das 21h30, quando foi alvejada no pescoço. O ferido, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres e, segundo a Polícia Militar, foi internado e segue estável na unidade.



Segundo a Polícia Militar, um equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionada para verificar a entrada de uma pessoa baleada na unidade de saúde. No local, os militares confirmaram o fato. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).