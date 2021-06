Os corpos de Nathan Gomes e sua filha, Maitê, foram sepultados no Cemitério do Caju - Luciano Belford/Agência O Dia

Os corpos de Nathan Gomes e sua filha, Maitê, foram sepultados no Cemitério do CajuLuciano Belford/Agência O Dia

Rio - Em uma triste cerimônia de despedida, Nathan Souza Gomes, de 29 anos, e sua filha, Maitê Gomes, de apenas 2 anos, foram sepultados juntos, na tarde desta sexta-feira, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio. Pai e filha foram as vítimas fatais do desabamento de um prédio, em Rio das Pedras, na Zona Oeste, na madrugada de quinta-feira (3) . A queda do edifício deixou outras quatro pessoas feridas, entre elas Maria Quiara, mãe da bebê, que está em estado grave.

Por volta das 15h20, cerca de 50 familiares e amigos chegaram ao cemitério, vestindo uma camisa branca com a foto das vítimas e com os dizeres "não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações". Entre os presentes, estava uma das pessoas feridas no desabamento, Tatiana Souza.



Muito abalada, dona Antônia de Souza Gomes, mãe de Nathan e avó de Maitê, dizia aos prantos a importância do seu filho: "Meu filho era tudo. Ai meu filho". Ela foi consolada pelo ex-marido, pai e avô das vítimas, Genivan Gomes Macedo. "Ele está no céu, está descansando. Deus deu e Deus levou. Estou sentindo essa mesma dor. Mas perder meu filho seria se tivesse perdido ele pro mundo, ninguém aqui queria isso, queria ele aqui", declarava.

Pai e filha vítimas de desabamento são enterrados no Cemitério do Caju

Tio de Nathan, o garçom José Soares Conrado de Souza, 53, classificou o caso como uma tragédia. "Infelizmente é um momento muito triste, mas a gente não pode fugir da realidade. Porque tragédias a gente nunca prevê. Aceitar a gente não aceita, mas aconteceu e agora a gente tem que ir em frente, pedindo forças a Deus para continuar a caminhada. A gente perdeu pessoas que a gente ama, o sentimento da família é o mais triste possível. Perdemos uma criança que não viveu quase nada", desabafou o garçom.



Nathan e Maithe foram velados lado a lado. Debruçada sobre o caixão da neta, Antônia lamentava sua perda. "Por que você se foi meu amor? Você era a paixão do seu papai. A vovó te ama. Ai meu amor, Maithezinha", dizia.



Já Genivan, falava com orgulho do filho que criou. "Não era um mau menino, não tinha vícios, sempre trabalhou e era querido por todos. Agora ele está no céu, com o anjinho dele. Quando eu fiquei sabendo da notícia de madrugada eu fiquei louco, estou pedindo muita força a Deus. A gente sofre junto. A Maithe é um anjinho".