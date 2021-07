Viaturas da Polícia Federal estão paradas em um dos acessos à Rocinha - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Viaturas da Polícia Federal estão paradas em um dos acessos à RocinhaREPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 07:30 | Atualizado 09/07/2021 08:47

Rio - A Polícia Federal esteve, na manhã desta sexta-feira (9), na comunidade da Rocinha, em São Conrado, Zona Sul do Rio. Pelo menos sete viaturas da PF ficaram paradas pelo menos uma hora na autoestrada Lagoa-Barra, um dos acesso à comunidade.

Ainda não há informações sobre operação, nem relatos de tiroteios. Em outro ponto de São Conrado, a Avenida Niemeyer, na altura da Praça do Vidigal, chegou a ser bloqueada temporariamente pela Polícia Militar para a troca de um container da base da UPP do Vidigal, por volta das 5h15. A via foi liberada no sentido São Conrado às 6h45.