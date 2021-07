Rio de Janeiro

Caminhão com fogos de artifício tomba e interdita totalmente a descida da Serra de Petrópolis

Carreta tombou dentro do túnel do Ouriço, no km 85 da BR-040, sentido Rio. Acidente causou oito quilômetros de retenção na estrada, mas a pista já foi liberada

Publicado 28/07/2021 11:35 | Atualizado há 4 minutos