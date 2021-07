Polícia Militar está no Santo Cristo - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 30/07/2021 07:36 | Atualizado 30/07/2021 07:38

Rio - Uma pessoa foi baleada durante um tiroteio entre criminosos e policiais militares, na manhã desta sexta-feira (30), no Santo Cristo, região central do Rio. Equipes do 5º BPM (Gamboa) foram atacadas a tiros durante uma abordagem. Houve confronto, e uma pessoa que passava pela Praça do Santo Cristo foi baleada e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo a PM, equipes do 5º BPM (Gamboa) tentaram abordar criminosos em dois veículos que trafegavam pela Av. Binário. Os suspeitos dispararam contra os policiais e conseguiram fugir.

Mais à frente, na altura da Praça do Santo Cristo, voltaram a atacar uma viatura da Polícia Militar que fazia um patrulhamento. Neste segundo episódio, uma pessoa que passava pela praça foi atingida por uma bala. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, e não há informações sobre o estado de saúde.

Nesta manhã, criminosos em dois veículos atiraram contra uma equipe policial do #5BPM que tentou abordá-los na Av. Binário, na #ZonaPortuária. Houve confronto. Os indivíduos em fuga também atiraram contra policiais da unidade que estavam em policiamento na Praça do Santo Cristo. pic.twitter.com/j4odJtANPS — @pmerj (@PMERJ) July 30, 2021

A ocorrência foi encaminhada para a 4ª DP (Praça da República) e o policiamento segue reforçado na região.