Vacinação adolescentes de 17 anos, no Palácio do Catete, no Catete, Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 26/08/2021 11:15 | Atualizado 26/08/2021 14:22

Rio - O município do Rio de Janeiro começou a vacinação de adolescentes na manhã desta quinta-feira (26), após três dias de grande expectativa em função da suspensão do calendário do grupo, previsto para receber a primeira dose na segunda-feira (23). Apesar do atraso, quem compareceu para se imunizar compartilhou a alegria e o sentimento de estar podendo se proteger contra a covid-19. Hoje, meninas de 17 anos podem comparecer nos pontos de imunização para receber a sua injeção, e amanhã é a vez dos meninos da mesma idade.

Uma das primeiras adolescentes a comparecer para se imunizar no Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio, foi a jovem Amanda Palermo, de 17 anos. Ela chegou acompanhada de sua mãe, Andrea Palermo, que fez aniversário e se sentiu presenteada ao ver sua filha recebendo a vacina. Amanda também compartilhou o seu relato e deixou um recado para todos os adolescentes:

"Depois que eu tomei a vacina, me emocionei. Foi muito bom ter tomado a vacina e ver a minha mãe se aliviando. Eu fui uma das primeiras da fila e logo que começou o horário, às 8h. Durante a recepção, o atendimento dos profissionais foi maravilhoso. E também gostaria de dizer para os outros adolescentes se vacinarem logo, é muito importante que todos se vacinem para cuidar não só de si mesmo, mas de todas as pessoas”, afirmou Amanda.

A jovem Yasmin Macaio, de 17 anos, também compareceu no Palácio do Catete para receber a sua primeira dose acompanhada de sua avó, Márcia Macaio. A adolescente elogiou o atendimento na unidade e disse estar se sentindo aliviada por poder se proteger, mas lamentou o fato de muitas pessoas não terem conseguido se vacinar a tempo.

“Eu perdi o meu padrinho em março, ele teve covid-19 no início do ano e faleceu com as sequelas da doença. Quando tomei a vacina, pensei muito nele, porque é um sentimento de felicidade eu ter recebido a vacina na minha hora, mas ao mesmo tempo triste por quem não conseguiu a tempo. Tem gente ainda que não tomou a vacina porque escolheu não receber, e eu acho isso uma irresponsabilidade. Se todo mundo acorda cedo para ir à praia, assim, pensa no próximo! Vamos pensar naquele trabalhador que sai cedo, na mãe que está em casa, vamos pensar mais nas pessoas ao nosso redor”, afirmou Yasmin.

Apesar de Amanda Palermo e Yasmin Macaio terem sido acompanhadas por familiares, adolescentes que foram aos postos não precisam de acompanhamento dos responsáveis para receber o imunizante. É necessário apenas levar documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação (que não é obrigatória).

De acordo com os dados do Painel Rio Covid-19, a capital fluminense já vacinou cerca de 74,2% de todos os cariocas com a primeira dose. Se for considerado apenas os adultos, o percentual sobe para 94,8%. A cobertura com a segunda dose também avança na cidade, que conta com 35,9% de toda a população com o esquema completo e 45,9% dos maiores de idade.

Já foram 4,8 milhões de injeções aplicadas para primeira dose e 2,4 milhões com o esquema vacinal completo. A imunização também acontece para Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes em qualquer um dos dias até a sexta-feira da próxima semana (3). Nos próximos dias, o calendário vai contemplar meninos de 17 anos na sexta-feira (27), repescagem para pessoas de 17 anos ou mais no sábado (28). Na segunda-feira da próxima semana (30) é a vez de meninas de 16 anos e, na terça (31), meninos da mesma idade na terça; na quarta (1) será a repescagem para maiores de 16 anos. Na quinta (2),é a vez de meninas com 15 anos e, na sexta (2), meninos da mesma idade.

Colaborou Reginaldo Pimenta