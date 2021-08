Ex-Deputada Flordelis foi presa no Rio de Janeiro - Fernando Frasão/Agencia Brasil

Ex-Deputada Flordelis foi presa no Rio de JaneiroFernando Frasão/Agencia Brasil

Publicado 26/08/2021 11:23 | Atualizado 26/08/2021 11:54

Rio - O advogado da família do pastor assassinado Anderson do Carmo pediu à Justiça, nesta quinta-feira (26), a transferência imediata de Marzy Teixiera, filha adotiva da ex-deputada federal Flordelis, para outro presídio feminino no estado do Rio de Janeiro. Ângelo Máximo afirma que a Secretária de Administração Penitenciária vem cometendo crime de prevaricação ao não cumprir determinação de manter os réus do caso da morte do líder religioso afastados.

Flordelis está desde a semana passada no Instituto Penal Talavera Bruce, em Bangu. Segundo a advogado, Marzy Teixeira da Silva permanece na mesma unidade, mas deveria ir para outro presídio.

Publicidade

A ex-deputada estava na unidade prisional Santos Expedito, mesma unidade em que se encontram a neta Rayane dos Santos e a Andréa Santos Maia, mulher do policial Marcos Siqueira. A justiça havia determinado a transferência de Flordelis para o Talavera Bruce e Marzy deveria ser acautelada no Santo Expedido, em um cela sem contato com outros réus.

Na petição, Máximo afirma que a Seap "ignora a determinação judicial" mantendo Flordelis próxima de pessoas ligadas ao caso.

Publicidade

A ex-parlamentar foi presa preventivamente no último dia 13. Ela é acusada de ser a mentora da morte do próprio marido. Ao todo, onze pessoas vão a júri popular.

Anderson do Carmo foi morto a tiros na madrugada do dia 16 de junho na garagem de casa, em Niterói, na Região Metropolitana.

Publicidade

As investigações da morte do líder religioso foram desmembradas em três inquéritos. No primeiro, dois filhos da deputada foram presos pela morte do pastor. Flávio dos Santos, filho biológico de Flordelis, foi acusado de matar o padrasto. Já Lucas Cézar, filho adotivo do casal, foi quem negociou a compra da arma usada no crime.

Na segunda fase, a Justiça do Rio determinou a prisão de oito pessoas, entre filhos e netos da ex-deputada. Flordelis só não foi presa na ocasião por conta da imunidade parlamentar.

Publicidade

A terceira fase do caso investiga a participação de outras quatro pessoas no crime.

Em nota, a Seap informou que Marzy Teixeira da Silva está no Instituto Santo Expedito, Simone dos Santos no Instituto Penal Oscar Stevenson e Flordelis dos Santos de Souza no Presídio Talavera Bruce. Portanto, todas em unidades diferentes.