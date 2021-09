Palácio Tiradentes iluminado com a cor verde para chamar atenção da população para a campanha de incentivo à doação de órgãos e de tecidos - Rafael Wallace

Publicado 31/08/2021 15:32

Rio - A partir desta terça-feira (31/08), o Palácio Tiradentes será iluminado com a cor verde, para chamar atenção da população para a campanha de incentivo à doação de órgãos e de tecidos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Fundação Saúde, se uniram nesta ação para promover o Setembro Verde, mês que marca uma série de ações de conscientização sobre o gesto que pode salvar vidas.

A cerimônia de lançamento será realizada, às 18h, na escadaria do prédio histórico, com as presenças do presidente do Parlamento fluminense, André Ceciliano (PT), do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe; de integrantes da Comissão de Saúde da Casa, da fundação, do Programa Estadual de Transplantes (PET), e do secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, representando os transplantados.

A campanha ganha ainda mais importância neste momento de pandemia, quando o número de transplantes realizados diminuiu em 20%, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). Apesar do cenário, o PET realizou, em 2020, 1074 transplantes, sendo 376 córneas e 698 de órgãos sólidos.

Este ano, de janeiro a julho de 2021, foram realizados 748 transplantes de órgãos, sendo 346 córneas transplantadas, 14 corações, 157 fígados, 220 rins além de 9 cirurgias simultâneas de rins e pâncreas, 1 simultânea rim e coração, 2 simultâneas rim e fígado, 1 transplante triplo de rim, fígado e coração e uma multivisceral (fígado, pâncreas e intestino transplantados simultaneamente) e um transplante paratireóide. O estado do Rio ocupa o terceiro lugar em número absoluto de doadores no ranking do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

A Alerj aproveita a iluminação verde do Palácio para homenagear também os profissionais de Educação Física. A data comemorativa, 1º de setembro, é prevista pela Lei 9.086/2020, de autoria do deputado Marcos Muller (SDD), que institui a Semana Estadual de Valorização e Qualificação do Profissional de Educação Física, com objetivo de conscientizar a população sobre medidas de promoção a uma vida saudável.