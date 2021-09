Delegacia de Polícia Federal em Macaé - Divulgação

Delegacia de Polícia Federal em MacaéDivulgação

Publicado 02/09/2021 13:37 | Atualizado 02/09/2021 13:39

Rio - Agentes da Polícia Federal prenderam nesta quinta-feira (2) um ex-policial militar suspeito de praticar homicídios em agosto de 2019. Ele estava foragido e o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Araruama.

Investigações apontam a ligação do ex-PM com um grupo paramilitar que atua em cidades da Região dos Lagos. As mortes foram em decorrência de uma disputa de território entre a milícia e o tráfico de drogas pela comunidade Campo do Uta, em Araruama.



'O preso, que constava na lista de procurados do estado, estava foragido há aproximadamente um ano e foi capturado quando chegava em uma pousada situada na praia do Foguete, em Cabo Frio", disse a PF.

A ação envolveu policiais federais da Missão Redentor, da Delegacia de Repressão a Drogas da PF no Rio e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé, e contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio.