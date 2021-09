Valder Janilson, Thiago Galdino e Bruno Luzardo chegam - MARCO PORTO/AGÊNCIA O DIA

Valder Janilson, Thiago Galdino e Bruno Luzardo chegam

Publicado 02/09/2021 11:46 | Atualizado 02/09/2021 13:34

A Polícia Civil conseguiu identificá-los através de sigilos telefônicos quebrados com autorização da Justiça e por imagens de câmeras de segurança de rodovias e pedágios. Na casa de Valder Janilson, agentes encontraram um agasalho camuflado idêntico ao das imagens do dia do homicídio. Desde o começo da investigação, seis pessoas já foram presas . A polícia ainda tenta descobrir quem foi o mandante. A principal hipótese é de uma guerra no mercado de criptomoedas na região.

"Nessa segunda fase, investigando telefones, com quebra de sigilos, chegamos a quatro elementos que eventualmente tinham participação. Não propriamente na execução do trader, mas no transporte dos elementos, levando de Caxias até São Pedro da Aldeia, a Rio das Ostras. Os mesmos carros estavam sempre em movimentação nessas vias", afirmou Milton Cerqueira, delegado da 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Segundo as investigações da força-tarefa que apura o caso, Bruno Luzardo conduziu o assassino no dia 3 de agosto. Bruno retornou à Baixada Fluminense no dia 4, horas após a execução da vítima.

Considerado foragido, Fabio Natan é suspeito de ser o 'principal articulador do bando', e estava com Valder Jacinto no carro que perseguiu o Porsche de Wesley Pessano pelas ruas de São Pedro da Aldeia. Em outro carro, formando um comboio, estava Thiago Galdino, também preso na ação desta quinta.