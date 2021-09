Casal Edu e Sheila tem milhares de seguidores no Only Fans e Privacy - Reprodução do Instagram

Publicado 06/09/2021 06:00

Rio - A vida do casal (ou não rs) entre quatro paredes só importa para eles. Porém, no dia do sexo, a criatividade pode aflorar. Uma marca de preservativos criou a data para comemorar a relação íntima mais gostosa de todas e O DIA separou um monte de dicas para aproveitar da melhor maneira o dia de hoje.

Para os casais que têm filhos, ou não moram juntos, o motel é uma grande pedida para hoje. E não tem nada melhor do que uma promoção para encontrar o local perfeito para comemorar o dia do sexo.

O Motel Mar Del Plata, localizado no coração da Baixada Fluminense, na Rodovia Presidente Dutra, 6.200, em Jardim Meriti, São João de Meriti, está dando 30% de desconto para todas as acomodações no período de até 6 horas. Já o Motel Medieval, que também fica na Rod. Pres. Dutra, mas no 17.170, na altura do bairro da Posse, em Nova Iguaçu, tem as ornamentações perfeitas para fazer uma surpresa daquelas para o parceiro. Você pode pedir, com antecedência, balões, pétalas de rosa e decorações de acordo com o que a sua imaginação mandar.

No Motel Caravellas, na Av. Marechal Fontenele, 3.111, em Jardim Sulacap, o clima é de expectativa para a grande data. Nas redes sociais, a comemoração do Dia do Sexo já está presente em suas publicações, mas há um clima de mistério sobre o que vai acontecer por lá.

Quem quiser curtir de casa e se sentir à vontade para sair um pouco da mesmice, o sex shop Zica está oferecendo 20% de desconto nos produtos vendidos através de seu site oficial (lojazica.com.br). A especialidade da casa são os cremes e óleos que estimulam e esquentam ainda mais o clima feito pelo casal.

Já os casais um pouco mais ousados podem seguir os passos do casal Sheila e Alê, que fazem sucesso nas plataformas Onlyfans e Privacy, onde é permitido colocar fotos e vídeos mais sensuais e fazer transmisões ao vivo. Lá eles postam fotos e vídeos sensuais para apimentar a relação e inspirar outros casais. Sheila tem a cartilha para fazer do dia do sexo uma grande aventura.

“Nós usamos brinquedos e óleos para estimular a relação e caprichamos nas preliminares. Assim ficamos loucos”, disse Sheila Monteiro.

Conhecedora de produtos de sex shop, Sheila dá a dica do produto que pode elevar os sentidos ao máximo.

"Um spray chamado top gula é o melhor para apimentar a relação. Com ele, tudo no sexo fica ainda melhor", finalizou.