(Arquivo) Gambá invade rede elétrica e interrompe serviço do Trem do Corcovado - Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Publicado 06/09/2021 10:44

Rio - Um gambá interrompeu o funcionamento do Trem do Corcovado por mais de uma hora neste domingo, após entrar na rede elétrica do transporte. O incidente ocorreu por volta das 10h50 e o serviço foi retomado apenas ao 12h.

A empresa que administra o trem informou que todas as medidas foram tomadas junto a Light. Os turistas que não conseguiram subir vão ser reembolsados ou poderão remarcar o passeio para outro dia.

Apesar da confusão, o gambá só teve ferimentos leves e foi solto na Estrada das Paineiras.