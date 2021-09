PM faz operação em ramais da SuperVia para coibir furtos de cabos - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 06/09/2021 10:30

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira, uma operação em trechos da linha férrea da SuperVia. Os agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), com apoio do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e de agentes de órgãos municipais, atuam com o objetivo de fazer uma varredura e coibir roubo de equipamentos.

A ação acontece entre as estações Maracanã e Mangueira, na Zona Norte do Rio e policiais apuram ocorrências de práticas ilícitas, como roubos, furtos ou tráfico, além das situações envolvendo danos ao patrimônio. Até o momento, uma réplica de arma de fogo foi encontrada na linha férrea e objetos perfurocortantes. Além disso, abrigos irregulares estão sendo desmontados pela Comlurb.

Na quarta-feira (1º), a Polícia Militar iniciou uma força-tarefa com para coibir os roubos de cabos que têm afetado diariamente a circulação dos trens . Com o reforço de 200 PMs no patrulhamento do sistema ferroviário. O policiamento conta, ainda, com o sobrevoo de helicópteros e drones. As aeronaves contam com equipamentos infravermelhos acoplados para identificar a ação de criminosos no período noturno.

A PM informou que na manhã deste domingo (5), equipes do Grupamento Aeromóvel (GAM) atuaram no monitoramento da malha ferroviária e ainda não registrou ocorrências.



Na sexta-feira (3), durante as ações de reforço no policiamento na malha ferroviária, equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) intensificaram o patrulhamento nas regiões das estações de trens de Belford Roxo e da Pavuna. Diversos materiais com suspeita de serem falsificados e contrabandeados foram apreendidos. Houve ainda uma apreensão de aproximadamente 200 metros de fios de cobre e uma placa de metal nas imediações da estação de trens da Pavuna.



Também na Pavuna, os policiais apreenderam 176 chinelos, 115 pacotes de massas, 180 barbeadores, 120 maços de cigarros, 85 pacotes de meias e 31 carrinhos de brinquedo. Em Belford Roxo, houve a apreensão de 113 pares de meias, 67 bonés, roupas diversas e bolsas. As ocorrências foram encaminhadas para a 39ª DP (Pavuna) e 54ª DP (Belford Roxo).