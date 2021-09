Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/09/2021 12:37

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas foram retomadas com auxílio de embarcações e motos aquáticas. A procura nesta segunda se estende para as áreas de Conceição de Jacareí em direção a Mangaratiba e Restinga da Marambaia.

A localização de duas boias da embarcação desaparecida, na altura da Restinga de Marambaia, na última quinta-feira, também reforçou a linha de investigação.

Além desses fatos, vídeo onde é mostrado o exato momento em que um sinalizador é lançado e fica no ar por 10 segundos, na noite de segunda-feira (30), na região da Restinga da Marambaia, também é visto como uma possível nova pista sobre o desaparecimento de Leonardo.