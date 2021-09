Demolição acontece a partir de uma decisão judicial de dezembro de 2020 - Divulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 06/09/2021 15:05

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá e a Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop) realizam, desde a última quinta-feira (2), uma operação para demolir dois imóveis na Avenida Engenheiro de Souza Filho, na Muzema, na Zona Oeste do Rio. A demolição acontece a partir de uma decisão judicial de dezembro de 2020, após ação do Ministério Público do Rio (MPRJ).



De acordo com a sentença da Justiça, a área apresenta grave e iminente risco de deslizamentos, que podem provocar danos, e por isso exige intervenção estatal. Segundo a Subprefeitura, a execução da sentença demorou devido aos decretos da pandemia de covid-19 e pela quantidade de liminares que haviam sido apresentadas, mas todas foram indeferidas, obrigando o poder público a fazer a desocupação e demolição.



Nos primeiros três dias de operação, foi feita a demolição de um imóvel que era utilizado como centro comercial, onde funcionava um restaurante e bar e havia boxes para lojas. Nesta segunda-feira (6), teve início a demolição de um edifício garagem que ficava atrás do centro comercial.



"O objetivo é salvaguardar a vida e o bem estar dos moradores, bem como a ordem urbana da cidade. Essa é uma demanda judicial antiga e essa área inteira já teve as obras embargadas, mas a justiça não foi respeitada", explicou a subprefeita de Jacarepaguá Talita Galhardo.



"Essa é uma área que já foi demolida pela prefeitura anteriormente, na qual já voltaram a construir irregularmente. A prefeitura não pode tolerar esse tipo de situação, principalmente em áreas sob influência do crime organizado. A Seop vai continuar firme nessas fiscalizações", completou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Desde o início da gestão da prefeitura, em janeiro de 2021, já foram realizadas 18 operações para conter irregularidades em áreas públicas, com demolição de construções, boxes, barracas e lava-jatos na região de Jacarepaguá, em ações conjuntas com as Secretarias de Meio Ambiente, Ordem Pública e Conservação. A Defesa Civil, Comlurb, Polícia Militar e Guarda Municipal dão apoio à operação.