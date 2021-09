Preso criminoso apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro dos Tabajaras - Divulgação

Publicado 07/09/2021 09:33 | Atualizado 07/09/2021 09:49

Rio - Policiais Militares da UPP/Tabajaras com ajuda do Disque Denúncia prenderam, nesta segunda-feira, Caio Augusto Araújo de Oliveira, de 29 anos, na Rua Euclides da Rocha, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ligado a facção Comando Vermelho, o criminoso era um dos gerentes do tráfico de drogas do Morro dos Tabajaras.



Após os PMs receberam informações sobre a sua localização, abordaram o foragido da Justiça, que apresentava sinais de nervosismo. Após revista, foi constatado que Caio Augusto possuía diversas anotações criminais, sendo elas: três por violência doméstica, dois por tráfico de drogas, um por furto e dois por receptação.

Caio Augusto foi conduzido à 12ª DP(Copacabana), onde foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido a partir de inquérito da 10ª DP (Botafogo). Caio Augusto Araújo de Oliveira foi conduzido a uma unidade prisional.

