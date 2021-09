Cláudio Castro acompanha manifestações no Dia da Independência - Foto: Divulgação / Philippe Lima

Publicado 07/09/2021 22:51

"Desde a semana passada, nossa cúpula de Segurança vem se planejando para que as manifestações acontecessem de forma pacífica. Nesse planejamento, a segurança da população sempre foi a nossa principal preocupação. Felizmente, até o momento, não há nenhum registro de confusões ou feridos. Apenas um caso de prisão de um homem com uma arma branca em Copacabana, realizada por agentes do programa Segurança Presente. Espero que continue assim", afirmou.