Furto e roubos de cabos em Jacarepaguá - Luciano Belford/Agencia O Dia

Furto e roubos de cabos em JacarepaguáLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 07/09/2021 19:44

Rio - Um levantamento divulgado pela Rioluz demonstra que aproximadamente 30 mil metros de cabos são furatados mensalmente da prefeitura. A região de maior incidência de furto é a Zona Oeste da cidade, chegando a 40% do total, seguido pela Zona Norte com 20%. O prejuízo aos cofres públicos, segundo a pasta, fica entre R$85 e R$100 mil por mês.



Confira a lista dos locais com maior incidência de furtos:



-Estrada Lagoa Barra

- Salvador Allende

- Avenida Brasil - Diversos trechos - Realengo a Bangu e o trecho entre trevo das Margaridas x Caju

- Avenida das Américas - Cabos e Totens ;

- Linha Vermelha;

- Túnel Noel Rosa

- Ilha do Governador - Ponte Estaiada;

- Entrada da Ilha do Governador - Poste, cabo e luminárias em frente a aeronáutica;

- Avenida Abelardo Bueno;

- Recreio ao Pontal - Brt

- Elevado Paulo Frontin

- Estrada dos Bandeirantes

Furto de cabos interrompe funcionamento dos trens

A atuação de criminosos nos furtos de cabos tem sido um problema recorrente enfrentado também pela SuperVia. Na última semana, atrasos constantes no transporte marcaram a vida de quem precisa dos trens para se locomover pela cidade, especialmente no horário da manhã. Foram cinco dias consecutivos de problemas no transporte. Na quinta-feira (2), a circulação dos trens do ramal Japeri chegou a ficar suspensa por cerca de três horas por conta do furto de cabos.Na quarta-feira (1º), a Polícia Militar iniciou uma força-tarefa com para coibir os roubos de cabos que têm afetado diariamente a circulação dos trens . Com o reforço de 200 PMs no patrulhamento do sistema ferroviário. O policiamento conta, ainda, com o sobrevoo de helicópteros e drones. As aeronaves contam com equipamentos infravermelhos acoplados para identificar a ação de criminosos no período noturno.Segundo a concessionária, somente no primeiro semestre deste ano foram furtados mais de 14 mil metros de cabos do sistema em 364 ocorrências de furto . Além de causar interrupções no transporte, os crimes trouxeram prejuízo de mais de R$ 1 milhão à empresa. Durante todo o ano passado, foram 355 ocorrências de furto.