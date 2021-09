Moradores do Vidigal tacam ovos em apoiadores de Bolsonaro quem passam pela Niemeyer - Reprodução Twitter

Publicado 07/09/2021 15:48 | Atualizado 07/09/2021 15:58

Rio - Alguns moradores do Morro do Vidigal jogaram ovos nos manifestantes que passaram pela Avenida Niemeyer para irem a Copacabana apoiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira. O momento foi registrado por cariocas que estavam no local e viralizou nas redes sociais.

Favela taca ovo em bolsonaristas que passam pela Niemeyer! #7SForaBolsonaro pic.twitter.com/HiOuQpNlJX — Rene Silva (@eurenesilva) September 7, 2021

A atitude dividiu opiniões. "Infelizmente isso é errado também", disse um internauta. "Bora identificar esse herói. Faço questão de comprar umas duas dúzias e pedir pra entregar pra ele. Que o estoque de ovo nunca acabe!", comentou outro. "Com os preços das coisas nas alturas não vale a pena nem gastar o ovo com esse gado. O melhor é ficar quieto e resolver esse problema na urna", falou mais um.

No local, foi possível notar o desrespeito ao distanciamento social e a falta de uso de máscara, ou o uso incorreto, por alguns. Os manifestantes estavam de verde e amarelo e carregavam bandeiras do Brasil.

Muitos bolsonaristas exibiram cartazes com xingamentos ao STF e contra a imprensa. Outros exigiram 'liberdade de expressão' e 'liberdade de internet', além de discursos contra a vacinação e a favor da cloroquina. Um homem foi preso portando uma faca e um soco inglês.