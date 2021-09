Rio de Janeiro

Corpo de Bombeiros inicia 16º dia de buscas por desaparecido no mar de Angra dos Reis

A corporação iniciou os trabalhos às 8h30 e as buscas estão concentradas no Sítio do Forte até a Praia do Matariz, em Ilha Grande

Publicado 07/09/2021 11:17 | Atualizado há 2 horas