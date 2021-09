Aglomeração na Barra da Tijuca, na Rua Olegário Maciel, na madrugada de terça-feira. - Reprodução/TV Globo

Rio - Cariocas voltaram a provocar aglomerações na madrugada desta terça-feira de feriado em vários pontos do município. Em imagens, mostradas pelo 'Bom Dia Rio', uma boate, bares e ruas das Zonas Sul, Oeste e no Centro se tornaram pontos de ajuntamento de pessoas sem máscara e sem distanciamento social.

O 'Baile da Disney', da boate Street Lapa, anunciado pela casa de show nas redes sociais, contou com a presença de centenas de cariocas, além de DJ's e banda ao vivo. Nas imagens, grande parte do público aparece sem máscara e sem nenhum protocolo de segurança. O 'Baile da Disney', da boate Street Lapa, anunciado pela casa de show nas redes sociais, contou com a presença de centenas de cariocas, além de DJ's e banda ao vivo. Nas imagens, grande parte do público aparece sem máscara e sem nenhum protocolo de segurança.

Já na Barra da Tijuca, especialmente na Rua Olegário Maciel, pessoas se aglomeraram nas calçadas e bares. Nesse local havia a presença da Guarda Municipal, no entanto, até um dos agentes foi flagrado sem máscara na ocasião. No Leblon, a cena se repetiu e centenas de cariocas foram registrados nos bares e ruas da região descumprindo as normais sanitárias.

De acordo com o decreto municipal, boates e danceterias estão proibidas de funcionar até o dia 15 de setembro, devido ao aumento de casos de covid-19 na cidade e o avanço da variante Delta. A decisão foi tomada pelo prefeito Eduardo Paes com o adiamento do plano de reabertura do município.

O cenário da covid-19 na capital

Nos últimos sete dias o Rio tem apresentado a média móvel de 142 mortes por dia. Desde de 26 de julho deste ano, esta seria a maior maior média. A taxa de leitos ocupados e disponíveis para a regulação é de 84%, com 720 pessoas internadas em toda a cidade, de acordo com o painel de covid-19 da prefeitura.

Desde o início desse ano a capital já teve 13.310 mortos pela doença, com uma taxa de mortalidade 199,8 por 100 mil habitantes, ainda segundo o painel. Já no estado do Rio de Janeiro, no total, de 2020 até este ano, 63.243 pessoas morreram pela covid-19.

O posicionamento dos órgãos de fiscalização

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) afirmou que realiza diariamente fiscalizações em diversos pontos da cidade para verificar o cumprimento das medidas sanitárias e que as infrações que não forem constatadas em flagrante podem ser autuadas posteriormente, mediante análise de provas pela Vigilância Sanitária. Porém, não houve autuações nas regiões mostradas nesta reportagem.



Neste período de feriado prolongado a Seop informou que interrompeu seis festas e eventos irregulares em diversos pontos da cidade. A fiscalização resultou na aplicação 98 multas a pessoas e a estabelecimentos por desrespeito às medidas sanitárias.

Segundo a Seop, desde o início do ano 170 festas e eventos clandestinos já foram encerrados em toda a cidade e mais de 7 mil multas por infrações sanitárias já foram aplicadas.

No caso do agente flagrado sem máscara, a Guarda Municipal (GM) informou que as imagens feitas foram enviadas para a Corregedoria da GM-RIO e os agentes serão responsabilizados pela infração sanitária.

O posicionamento dos mencionados

O DIA procurou a boate Street Lapa para pedir um posicionamento sobre as imagens de aglomeração feitas no local, mas ainda não recebeu retorno.



