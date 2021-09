Explosão em fábrica de pastilhas dastrói muro de condomínio vizinho - Reprodução

Explosão em fábrica de pastilhas dastrói muro de condomínio vizinhoReprodução

Publicado 07/09/2021 17:35 | Atualizado 07/09/2021 19:30

Rio - Cinco pessoas tiveram ferimentos leves após uma explosão na fábrica da pastilhas Valda, no Canal do Anil, número 1.263, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (07). O Quartel do Corpo de Bombeiros da Barra da Tijuca foi acionado às 16h25 e segue no local em conjunto com ambulâncias da unidade do Alto da Boa Vista.

Segundo a corporação, os feridos são pessoas que estavam em um condomínio ao lado da fábrica e foram atingidas por estilhaços. O Corpo de Bombeiros informou que elas se machucaram por conta do deslocamento de ar quente causado pela explosão e atingiu os apartamentos. Todos foram atendidos e liberados no local. Não há informações de vítimas dentro da fábrica até o momento.

Nas redes sociais, vídeos dos momentos após a explosão estão sendo compartilhados. Nas imagens é possível ter dimensão do estrago feito no condomínio. Um muro foi derrubado e alguns apartamentos tiveram as janelas quebradas.

Explosão em fábrica causa estrago em condomínio vizinho.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/lxPgW3Gtfm — Jornal O Dia (@jornalodia) September 7, 2021