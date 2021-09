Caso foi encaminhado para 82ª DP (Maricá) - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 07/09/2021 19:20

Rio - Um homem de 56 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (6), após agredir a esposa, de 52 anos, e a filha, de 25, e atear fogo na casa da família, com as duas mulheres dentro, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O crime teria acontecido após uma discussão entre os três. As vítimas não sofreram ferimentos, mas o homem precisou ser levado para uma unidade de saúde, porque se machucou quando caiu do muro, ao tentar apagar o incêndio. O agressor teria histórico violento e seria pastor evangélico.

De acordo com a Polícia Militar, o 12ºBPM (Niterói) foi acionado para a Rua Germano de Lima, no bairro Jacaroá e, no local, prenderam o homem pela agressão às duas mulheres e pelo incêndio. O Corpo de Bombeiro também foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Além da esposa e filha, a sogra do agressor, uma idosa cadeirante, de 83 anos, também estava na residência e precisou ser retirada do imóvel por vizinhos. Ela também não se feriu. A ocorrência foi encaminhada para a 82ªDP (Maricá) e o homem foi autuado por tentativa de homicídio e lesão corporal.