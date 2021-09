Criminoso envolvido na tentativa de homicídio à PM's na Região dos Lagos é preso - Divulgação

Publicado 07/09/2021 10:54

Rio - A Polícia Militar prendeu Cristiano Pereira Junior, mais conhecido como 'Soneca', nesta segunda-feira, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ele é suspeito de envolvimento no ataque ao cabo da PM Rodolfo Jose de Souza Brito, baleado durante uma ação contra o tráfico de drogas, em uma praia de Arraial do Cabo, em fevereiro deste ano.

O ataque aconteceu por volta das 2h30 do dia 8 de fevereiro, após o cabo Rodolfo e um colega de farda serem acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Ao chegar ao local, o PM acabou sendo atingido pelos tiros disparados pelos criminosos.

De acordo com as investigações, os suspeitos foram identificados, como: Cristiano Pereira Júnior, o Soneca, Lorran Mendonça da Silva, o 2T ou Tico ou Tico Tico; Edson Rodrigo Santos Luiz, o Faixa Rosa e Ronisson Rodrigo Ferreira da Silva, o Di Raça. Além deles, as investigações revelaram que outros quatro criminosos também participaram do ataque, entre eles, três menores.

Um dos integrantes do grupo já está preso, e dois menores já estão apreendidos, desde o último dia 8 de fevereiro. Eles foram flagrados com drogas e rádios comunicadores na região próxima onde o ataque aconteceu.